ЗАО «Baku Steel Company» приняло участие со своим стендом в 31-й Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана» (OGT 2026), прошедшей 21–23 октября 2026 года в Ашхабаде.

Мероприятие, посвящённое устойчивому развитию энергетического сектора, актуальным тенденциям мирового энергетического рынка и инвестиционным возможностям нефтегазовой отрасли Туркменистана, объединило промышленные компании и представителей бизнеса из разных стран.

На выставке Baku Steel Company представила арматуру, катанку, трубы, заготовки и ферросилиций. Посетителям стенда была предоставлена информация о технических характеристиках продукции, сферах её применения и соответствии международным стандартам качества.

Стенд BSC, подготовленный для OGT 2026, был удостоен награды «Лучший дизайн стенда». Награда была присуждена за креативность, профессиональный дизайн и высокий уровень презентации выставочного стенда.

В рамках мероприятия представители компании провели B2B-встречи с потенциальными партнёрами, обсудив спрос на региональных рынках, возможные направления сотрудничества и проекты, представляющие взаимный интерес.

Участие в OGT 2026 имело важное значение для Baku Steel Company, способствуя укреплению позиций компании на международных рынках, развитию новых деловых связей и расширению географии экспорта.

О КОМПАНИИ

ЗАО «Baku Steel Company» — крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производящее высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.

Подробнее: www.bakusteel.com

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