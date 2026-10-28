Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает участие европейских стран в технических переговорах важным, но не станет возражать, если США решат провести очередной раунд без Европы.

По его словам, Украина не хочет срывать переговорный процесс и готова двигаться к миру в любом формате. При этом Зеленский выразил недоумение из-за позиции России, которая выступает против участия европейских стран в обсуждении вопросов безопасности и инфраструктуры в Европе.