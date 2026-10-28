Президент Украины Владимир Зеленский считает, что результаты промежуточных выборов в США повлияют на дальнейшую поддержку Киева, отношение Соединенных Штатов к России и перспективы договоренностей с Москвой.

«Думаю, все ждут промежуточных выборов в США, чтобы увидеть, что произойдет дальше. Их результаты, безусловно, повлияют на многие вопросы, в том числе на Украину, войну и отношение к России, а также на возможные договоренности с Москвой», – заявил он в интервью The Sun.

Говоря о доверии к американскому президенту Дональду Трампу, Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на поддержку США и благодарен нынешней администрации.

«Мы доверяем американцам, рассчитываем на двухпартийную поддержку и благодарны нынешней администрации», – отметил украинский лидер.

Он также поблагодарил администрацию Трампа за решение проблем со Starlink и обменом разведданными, но подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую помощь Вашингтона.