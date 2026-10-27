ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует до 2030 года поэтапно восстановить пассажирские перевозки в направлениях Яламы, Миндживана и Астары, а также запустить пассажирский маршрут Баку — Ханкенди.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги», об этом заявил председатель компании Ровшан Рустамов в ходе подписания контракта с китайской компанией CRRC Zhuzhou Locomotive на приобретение четырех новых пассажирских электропоездов.

Документ подписали председатель ADY Ровшан Рустамов и руководитель CRRC Zhuzhou Locomotive Ван Чиаолинь.

По словам Рустамова, приобретение новых поездов является продолжением мероприятий по обновлению подвижного состава и удовлетворению растущих транспортных потребностей пассажиров.

«Новые электропоезда будут оснащены современными средствами обеспечения комфорта, различными классами обслуживания и решениями для обеспечения доступности. Благодаря приобретению нового подвижного состава и увеличению количества поездов мы продолжим расширять географию обслуживания и до 2030 года поэтапно восстановим пассажирские перевозки в направлениях Яламы, Миндживана и Астары. Одновременно, как и планировалось ранее, пассажирам станет доступен маршрут Баку — Ханкенди», — заявил он.

В АЖД отметили, что восстановление пассажирских перевозок по указанным направлениям укрепит транспортное сообщение между столицей и регионами, повысит мобильность населения, облегчит доступ к образованию, медицинским услугам и возможностям трудоустройства.

Расширение железнодорожной сети также создаст дополнительные возможности для развития внутреннего туризма, местного предпринимательства и повышения экономической активности в регионах.

Организация пассажирских перевозок в направлениях Ханкенди и Миндживана будет способствовать интеграции Карабаха и Восточного Зангезура в единую транспортную сеть страны, улучшению транспортной доступности для жителей, возвращающихся в родные места, и оживлению социально-экономической жизни региона.

Восстановление железнодорожного сообщения с Яламой и Астарой позволит более широко использовать туристический и экономический потенциал северных и южных районов Азербайджана.

Характеристики новых поездов

Каждый из четырех новых электропоездов будет состоять из семи вагонов и рассчитан на 434 пассажирских места.

Длина составов составит около 135 метров. Максимальная эксплуатационная скорость достигнет 140 км/ч, а конструкционная — 160 км/ч.

Пассажирам будут доступны три класса обслуживания: первый, бизнес и стандартный.

Согласно условиям контракта, поставка поездов предусмотрена в течение двух лет.