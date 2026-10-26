Армения и армянское общество должны принести извинения азербайджанцам, которые на протяжении 30 лет не могли вернуться в родные края.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на специальной сессии «Язык мира и борьба с дезинформацией» в рамках «Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа».

«Есть определённые события, которые мы не можем стереть из истории. Однако мы не намерены брать реванш. Для установления вечного мира необходимо продолжать предпринимать шаги и выдвигать инициативы. Армения должна принести извинения азербайджанскому народу», — подчеркнул Гаджиев (цитата по АПА).

Помощник президента также отметил, что мирное соглашение может быть подписано, но может и остаться лишь на бумаге. По его словам, документ должен внести реальный вклад в жизнь обеих стран.

Гаджиев напомнил, что достижение договорённости о мирном соглашении в 2025 году после многолетней войны было непростым процессом. Президент Ильхам Алиев продемонстрировал добрую волю, а первоначальные принципы мирного соглашения были разработаны именно Азербайджаном.

Он подчеркнул, что соглашение было парафировано на Вашингтонском саммите, после чего Баку предпринял важные шаги ради установления мира.