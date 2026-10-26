Армения называет разные сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном, однако Баку сохраняет готовность завершить этот процесс.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

По словам министра, азербайджанская сторона внимательно следит за заявлениями армянских официальных лиц по этому вопросу.

«За последний год Азербайджан предпринял множество односторонних шагов, и Армения, как и все остальные, могла это видеть», — подчеркнул Байрамов.

Он отметил, что внутри Армении происходят определённые процессы, а изменение Конституции отвечает интересам самих армянских властей.