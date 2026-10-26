Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов встретился с делегацией общественно-политических активистов из Канаки (Новая Каледония) и Маохи Нуи (Французская Полинезия — Таити), прибывших в Азербайджан.

Как сообщили в БИГ, делегация прибыла в нашу страну с целью поддержать команды Канаки и Маохи Нуи, участвующие в чемпионате мира FIFA U-15 и фестивале, которые проходят в Баку с 22 по 30 октября при поддержке Бакинской инициативной группы, а также оказать моральную поддержку юным футболистам, представляющим свои народы на международных соревнованиях.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии борьбы народов Канаки и Маохи Нуи за независимость, важности сохранения национальной идентичности и культурного наследия, а также о путях укрепления сотрудничества.

Гости высоко оценили деятельность Бакинской инициативной группы по доведению до международной общественности информации о борьбе народов Канаки и Маохи Нуи за независимость, сохранению в международной повестке дня вопросов деколонизации и развитию связей между движениями за независимость различных территорий. Они выразили благодарность Азербайджану за поддержку в этом направлении и возможности, предоставляемые на международных площадках.

Аббас Аббасов, в свою очередь, пожелал успехов юным футболистам обеих команд и подчеркнул, что спорт не только укрепляет дружбу и солидарность между народами, но и способствует популяризации их национальной идентичности и богатой культуры.

Он заявил, что БИГ продолжит поддерживать защиту на международном уровне фундаментальных прав народов, страдающих от колониализма, в том числе права на самоопределение.