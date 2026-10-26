Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в трех странах.

По данным газеты, окончательное решение о его выдвижении пока не принято. Предполагается, что Орбан может стать совместным кандидатом Вашингтона, Москвы и Пекина. Должностные лица из США и еще одной страны рассказали изданию, что когда Соединенные Штаты, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, они, как правило, добиваются своего.

Представитель Госдепартамента США заявил изданию, что Орбан может уверенно рассчитывать на восемь голосов в Совете Безопасности ООН, с несколько меньшей уверенностью представляется получение еще двух голосов из 15 голосов. По словам источников, Великобритания и Франция вряд ли станут препятствовать его назначению, поскольку, как правило, проявляют осторожность в использовании права вето.

В администрации Трампа Орбана рассматривают как кандидата, близкого по идеологии американским консерваторам. Один из собеседников WSJ назвал его dream candidate — кандидатом мечты или идеальным вариантом «для консерваторов MAGA». В числе преимуществ бывшего венгерского премьера американские чиновники называют его позицию по вопросам миграции и опыт политического противостояния с европейскими институтами.

По информации WSJ, Орбан проявил интерес к предложению баллотироваться в генсеки, однако не намерен вступать в борьбу за пост, пока не будет уверен в своих шансах на победу. Объявление о возможном выдвижении ожидается после промежуточных выборов в США.