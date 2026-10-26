Геополитическая напряженность и нарушения поставок энергоресурсов имеют последствия для всего мира, проявляясь в том числе в протестах в европейских странах и росте цен на топливо.

Такое мнение выразил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в своей колонке в «Ведомостях».

«Любое нарушение и конфронтация влекут за собой последствия, выходящие далеко за пределы нашего региона, и влияют на энергетическую безопасность, стабильность рынка и экономические интересы производителей и потребителей по всему миру. Взгляните на нынешние протесты в европейских странах и стремительный рост инфляции и цен на топливо в Европе и Америке», — отметил он.

Военные действия США и Израиля против Ирана и продолжающиеся военные угрозы привели к закрытию Ормузского пролива и нарушению глобальных поставок газа, особенно в Азии, добавил глава МИД исламской республики. Он также указал на резкий рост цен на газ в Европе и более низкий, чем годом ранее, уровень запасов на пороге зимы.

Арагчи призвал производителей топлива укреплять диалог, диверсифицировать маршруты поставок, защищать жизненно важную инфраструктуру и создавать практические механизмы для снижения воздействия геополитических потрясений на мировые энергетические рынки.