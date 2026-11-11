Представитель Украины на переговорах в Абу-Даби Давид Арахамия заявил, что переговорный процесс демонстрирует положительную динамику и определённое решение может быть достигнуто до конца 2026 года.

«Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года», — сказал он на пресс-конференции по итогам консультаций в Абу-Даби.

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что на переговорах в Абу-Даби договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной.