Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом принял инициированную Азербайджаном резолюцию «Пропавшие без вести лица».

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Документ под номером A/C.3/81/L.24 был принят 10 ноября на 41-м пленарном заседании Третьего комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН. Соавторами резолюции выступили 63 государства-члена, представляющие различные регионы мира.

Азербайджан впервые выдвинул эту инициативу в 2002 году, во время 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и продолжает продвигать ее на протяжении многих лет.

Резолюция подтверждает предусмотренные международным гуманитарным правом обязательства в отношении пропавших без вести лиц, которые в соответствующих случаях дополняются нормами международного права прав человека.

В документе государства, являющиеся сторонами вооруженных конфликтов, призываются принимать все необходимые меры для предотвращения исчезновения людей и установления судьбы пропавших без вести.

В резолюции также указывается, что случаи исчезновения людей могут быть связаны с действиями, составляющими уголовное преступление. Подчеркивается необходимость положить конец безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека в отношении пропавших без вести лиц.

Государства призываются сотрудничать в решении связанных с пропавшими без вести вопросов, в том числе путем выявления, картографирования и сохранения мест захоронений. В этом контексте в резолюции впервые содержится прямое упоминание индивидуальных, коллективных и массовых захоронений.

В документ также включены новые положения, подчеркивающие важность решения проблемы пропавших без вести в рамках мирных и миростроительных процессов. Для установления их судьбы предлагается интегрировать этот вопрос в соответствующие процессы.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность тем, что мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные устройства препятствуют усилиям по установлению местонахождения пропавших без вести.

Генеральному секретарю ООН предлагается представить Совету ООН по правам человека и Генеральной Ассамблее всеобъемлющий доклад о выполнении резолюции.

Документ также предусматривает созыв неформального заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня с участием соответствующих структур ООН и наблюдателей при Генассамблее. На заседании предлагается заслушать доклад генерального секретаря ООН, после чего провести интерактивный диалог.