Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет реагировать на фактическое неучастие Армении в ее работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, чего ждет Пашинян, но то, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно. И ОДКБ, соответственно, на это будет реагировать», — сказал представитель Кремля журналистам, комментируя решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна бойкотировать деятельность организации вместо официального выхода из нее.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что 11 ноября страны — участницы ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса в организации.

Армения объявила о заморозке своего участия в ОДКБ в 2024 году и прекратила выплату членских взносов. При этом устав организации не предусматривает процедуры замораживания членства, поэтому республика формально остается в ее составе наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.