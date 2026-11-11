В последние годы американцы неоднократно слышали от ведущих политических деятелей заявления о том, что США не должны участвовать в «бесконечных войнах». Эта формулировка звучит убедительно. Стремление избегать подобных конфликтов кажется вполне разумным. Однако исторический опыт нередко свидетельствует об обратном. Об этом пишет The Washington Post.

Авраам Линкольн не мог рассчитывать на быструю победу. Гражданская война сопровождалась потерями невиданного прежде для американцев масштаба. Генералы армии Союза раз за разом не оправдывали его ожиданий. Политическое давление с требованием положить конец кровопролитию усиливалось. Даже военные успехи северян могли обернуться бесконечными повстанческими выступлениями на Юге. Тем не менее Линкольн понимал, что последствия капитуляции — распад страны и сохранение рабства — окажутся гораздо более продолжительными, чем ужасающие издержки самой войны.

В 1940 году перед Уинстоном Черчиллем открывалась перспектива долгой и тяжёлой борьбы. Армии Адольфа Гитлера захватили значительную часть Европы. Советский Союз по-прежнему придерживался пакта о ненападении с нацистской Германией, а Соединённые Штаты ещё не вступили в войну. Великобритания фактически осталась в одиночестве, не имея ни представления о сроках возможной победы, ни даже уверенности в собственном выживании. Тем не менее Черчилль поклялся, что Британия будет сражаться годами, если потребуется, даже в случае захвата её островной территории. Именно его стойкость в конечном счёте сделала победу возможной.

Президент Дуайт Эйзенхауэр, понимая невозможность добиться окончательной победы в Корее, продолжал усилия до тех пор, пока не удалось заключить перемирие, соблюдение которого американские войска вынуждены обеспечивать и сегодня, более 70 лет спустя. Десятилетия хрупкого мира позволили Южной Корее превратиться в демократическое государство — результат, который прежде многие считали маловероятным. Это развитие событий принесло пользу и самим американцам, способствуя укреплению их благосостояния и безопасности.

Когда Рональд Рейган вступил в должность президента в 1981 году, холодная война продолжалась уже более трёх десятилетий. Соединённые Штаты прошли через дорогостоящие войны в Корее и Вьетнаме, разместили свои вооружённые силы в уязвимых точках по всему миру и жили в условиях постоянной изматывающей угрозы ядерного конфликта с Советским Союзом.

Однако вместо того, чтобы демонстрировать усталость от противостояния, Рейган объяснял американцам его необходимость и высокую цель. Он укреплял обороноспособность США, противодействовал советской экспансии и бросал вызов контролю Москвы над Восточной Европой. Рейган вёл переговоры ради продвижения американских интересов, а не ради торжественных церемоний подписания соглашений. В итоге ему удалось привести холодную войну к успешному завершению.

Никто из этих лидеров не стремился к бесконечным жертвам и рискам, но никто и не отступал из страха перед ними. Каждый понимал, что готовность противника вести затяжную борьбу сама по себе не делает продолжительное сопротивление бессмысленным.

В противном случае подобная логика лишь поощряла бы противников Соединённых Штатов. Когда они слышат тревожную риторику демократических государств о «бесконечных войнах», она воспринимается ими как благоприятный сигнал, и они соответствующим образом корректируют свои стратегии.

Главный вопрос заключается не в том, можно ли быстро завершить войну, и не в том, свидетельствует ли упорство о национальной силе. Важно другое: оправдывают ли достижимые цели связанные с войной издержки и риски, существует ли эффективная стратегия достижения этих целей и является ли продолжение борьбы более предпочтительным вариантом по сравнению с имеющимися альтернативами.

История показывает, что огромное значение имеет не только то, как ведётся война, но и то, каким образом она заканчивается.

В 1991 году американские войска вытеснили армию Саддама Хусейна из Кувейта, достигнув заявленной цели всего за несколько недель. Однако Хусейн сохранил власть и продолжал хвастаться тем, что Америка его боится. Попытки президента Билла Клинтона сдерживать постоянные провокации и вызовы со стороны Хусейна затянулись на годы, поддерживая напряжённость на Аравийском полуострове. Этой ситуацией воспользовался Усама бен Ладен. Таким образом, краткосрочная война в Персидском заливе вовсе не избавила Соединённые Штаты от дальнейших проблем.

Организовав террористические атаки 11 сентября 2001 года, бен Ладен убеждал своих сторонников, что США не готовы к длительному и кровопролитному противостоянию и отступят, если по ним нанести удар.

Президент Джордж Буш — младший не мог обещать быстрой победы, однако, подобно Рейгану, был полон решимости довести затяжную борьбу до конца. Буш предупреждал, что защита свободного и открытого американского общества от террористических организаций, действующих в глобальном масштабе, потребует дорогостоящего «противостояния, которое продлится не одно поколение».

В 2003 году Буш быстро сверг режим Саддама Хусейна, однако впоследствии не сумел стабилизировать ситуацию в Ираке. Общественная поддержка войны в США резко сократилась, пока президент не перешёл к более эффективной стратегии — наращиванию численности американских войск в рамках контрповстанческой операции. Этот подход позволил заручиться поддержкой значительной части иракского населения, снизить уровень насилия и вскоре приступить к сокращению американского военного контингента.

Его преемник Барак Обама решил, что ситуация в Ираке достаточно стабилизировалась, и взял курс на вывод войск. К концу 2011 года страну покинули все оставшиеся американские военнослужащие.

Однако вскоре в Ираке вспыхнула новая ожесточённая война, в результате которой в 2014 году на значительной части территории страны возникло террористическое квазигосударство. Это вынудило американские войска вернуться и продолжать боевые действия ещё три года.

Таким образом, стремление Обамы положить конец «бесконечной войне» в действительности привело к новой войне.

Войны в Афганистане и Ираке вызвали глубокие политические разногласия в Соединённых Штатах. Сегодня аналогичную реакцию вызывает война с Ираном.

Однако почти полувековое стремление иранского режима воплотить лозунг «Смерть Америке» нанесло ущерб тысячам людей и усугубило региональную нестабильность. Оно также привело Иран к порогу обладания ядерным оружием — ситуации, которую президенты США как от Республиканской, так и от Демократической партии неоднократно называли неприемлемым риском для региона и самих Соединённых Штатов.

Разумные американцы могут придерживаться разных взглядов на то, действительно ли подобные войны необходимы, насколько обоснованны их цели, насколько компетентно ведутся боевые действия и в какой момент следует завершать военные кампании.

Все эти вопросы заслуживают серьёзного обсуждения. Однако определение войн как «бесконечных» не даёт на них ответа. И страх перед «бесконечной войной» не может заменить тщательного и взвешенного анализа.