Украина отказалась от предложения США изменить декларируемые Киевом границы в Донбассе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на украинский источник, близкий к ходу переговоров.

Соответствующий план был предложен перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби представителями американского президента Дональда Трампа и был призван разблокировать мирные переговоры с Россией, пишет издание. США предлагали таким образом признать контроль России по текущей линии соприкосновения.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США состоялся накануне, 10 ноября. Встреча продолжалась четыре с половиной часа с учетом перерыва и, по словам госсекретаря США Марко Рубио, были «очень продуктивными». Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что первый день был преимущественно сосредоточен на гуманитарных вопросах.