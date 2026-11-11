Рискнём предположить, что самый главный посыл в данной фотографии заключается именно в этих словах: «Наблюдать за вами все эти дни было чрезвычайно забавно». Напомним, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в День Победы, 8 ноября, был с официальным визитом в Шуше. Вспомним также тот политический каламбур и ажиотаж, который имел место в информационном пространстве по поводу вопроса: «Посетит ли президент Турции нашу страну в День Победы?»

Практически до конца, т. е. непосредственно до самого визита Реджепа Тайипа Эрдогана, политическая интрига буквально висела в глобальном информационном пространстве. С политтехнологической точки зрения пауза в разъяснении официальной позиции сторон была идеально выдержана. Информационная «приманка» была закинута в глобальное интернет-пространство, после чего осталось только ждать реакции «хищников» этого геополитического пруда.

Да, следует признаться, что желающих воспользоваться сложившейся «непонятной» ситуацией было немало. Попытаемся сгруппировать тех, кто реально «клюнул» на данную геополитическую приманку. Конечно же, первыми отреагировали лишённые хоть каких-то нравственных цензов радикалы. Здесь следует принципиально подчеркнуть, что в эту группу входят скорее не функционирующие в стране политические партии, а проживающие за пределами нашей страны «политические эмигранты», которые идентифицируют себя в качестве «борцов за демократию».

Это именно та небольшая группа активистов-грантоедов, которые используются для осуществления грязных внутриполитических провокаций. Основными тезисами в критической риторике этой группы желающих воспользоваться сложившейся ситуацией были: «промах во внешней политике страны», а также «трещина в преданности и искренности в отношениях между братскими странами». Конечно же, эти тезисы использовались исключительно для того, чтобы критиковать власть внутри самой страны.

Следующая группа предпринимала реальные меры, чтобы отодвинуть друг от друга позиции Азербайджана и Турции. Надо чётко понимать, что чем дальше будут стоять друг от друга позиции наших стран, тем больше будет места для тех сил, которые ведут геополитическую борьбу за данный географический ареал. Азербайджан и Турция врозь — это не только политэкономическое ослабление наших стран, это скорее ослабление геополитического веса всего региона. Ослабление же геополитической значимости региона в перспективе неминуемо приведёт к ослаблению международной роли всех стран данного региона. Данную геополитическую закономерность нельзя упускать из внимания.

Примечательно, что основные геополитические игроки непосредственно сами были весьма осторожны в своих комментариях по поводу кажущегося «похолодания» между Азербайджаном и Турцией. Отметим, что данный очевидный фактор также играет в нашу пользу, так как это обстоятельство говорит о том, что «обидеть» Турцию автоматом означает «обидеть» Азербайджан, и наоборот. Иными словами, для основных геополитических игроков «влезть» в данную интригу могло бы означать потерять стратегического партнёра в лице одной из двух стран. Таким образом, данная «интрига» только усилила геополитический вес нашей страны и её лидера, президента Ильхама Алиева.

Кроме того, ситуация, которую нам с вами пришлось пережить, актуализировала геополитический статус самого региона. Развивая данный контекст, вспомним слова президента Азербайджана, которые были им сказаны во время выступления с заявлением для прессы в Шуше: «Турецко-азербайджанское единство является важным фактором на обширном географическом пространстве. Это — фактор стабильности, сотрудничества и безопасности». Таким образом, отношения между Азербайджаном и Турцией выходят из плоскости просто двусторонних отношений, они выступают уже в качестве обязательной геополитической формулы, которая позволяет какой-либо стране присутствовать в нашем регионе. Азербайджано-турецкие отношения — это не дополнительная страховка от геополитических потрясений, а фактор, определяющий статус присутствия в проектах, которые проходят через наш регион. Заметим, что количество таких проектов, в том числе и логистических, стремительно растёт.

Немаловажным обстоятельством в данном вопросе также является то, что в результате минувших событий в самой Турции выявлена сеть политических интриганов, которые по чьей-то указке в перспективе могли бы манипулировать нашими отношениями. Прошедшие события доказали, что союз Азербайджана и Турции — это не союз ради усиления какой-либо одной из сторон, а союз сильных партнёров. Только сильные партнёры могут рассчитывать на справедливую дружбу и обоюдное учитывание интересов.

В условиях подобного партнёрства, даже если и есть какие-то открытые вопросы, они будут решаться исключительно самостоятельно, без внешнего вмешательства. Видимо, международному сообществу данная действительность давно уже была известна, раз они даже не попытались вмешаться в отношения между двумя странами. Тут, как и в жизни, тот, кто попытается вмешаться в отношения между родными братьями, может заполучить себе в лице этих братьев сразу двух врагов. А в данном случае это ещё и означает, что можно окончательно потерять регион в качестве своей геополитической площадки.

Поэтому, если позволить себе прокомментировать данную фотографию, то она заключает в себе следующее содержание: «Наблюдать за всеми вами было весьма забавно! И, кстати, спасибо за подсказки, теперь нам ясно, где изъяны и где искать виноватых».