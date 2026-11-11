Жители стран Персидского залива начинают экономить на покупках, поскольку война с Ираном подрывает потребительскую уверенность и повышает стоимость импорта. Это усиливает давление на крупнейшие розничные сети региона, которые уже столкнулись с сокращением потока состоятельных туристов, пишет Financial Times.

Компания Lulu Retail, один из крупнейших операторов супермаркетов в регионе, на прошлой неделе сообщила, что «слабые потребительские настроения» негативно сказались на продажах непродовольственных товаров. За девять месяцев по сентябрь включительно прибыль компании сократилась на 28%.

Конгломерат Majid Al Futtaim, владеющий франшизой Carrefour на Ближнем Востоке, сообщил о снижении выручки розничного подразделения в первом полугодии на 6% в годовом выражении. Компания объяснила это «ухудшением потребительской конъюнктуры, особенно в Объединённых Арабских Эмиратах».

«Сохраняющаяся геополитическая неопределённость, вероятно, заставит потребителей осторожнее подходить к расходам, особенно когда речь идёт о необязательных покупках», — отметил Суфьян Ахтар, вице-президент инвестиционно-консалтинговой компании Alpen Capital.

Война, начавшаяся 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану, нанесла серьёзный ущерб туристической отрасли региона. По данным Alpen Capital, за первые семь месяцев года выручка Dubai Duty Free сократилась на 25,3% вследствие уменьшения пассажиропотока.

На протяжении последних двух десятилетий государства Персидского залива активно инвестировали в развитие ненефтяных секторов экономики, включая туризм и розничную торговлю, стремясь снизить зависимость от энергетических доходов. Такие города, как Дубай и Доха, создавали масштабные торговые комплексы, ориентированные на растущее обеспеченное население и состоятельных иностранных туристов.

Однако продолжительное ослабление потребительского спроса может стать новым испытанием для этой экономической модели, особенно на фоне перебоев в авиасообщении и торговле, вызванных ближневосточным конфликтом.

Снижение продаж способно вынудить компании сокращать расходы, увольнять сотрудников, ограничивать набор персонала и пересматривать планы расширения бизнеса. Это, в свою очередь, может дополнительно ослабить одну из ключевых опор региональной экономики.

По словам источников, знакомых с ситуацией, конгломерат Majid Al Futtaim, получивший известность благодаря строительству торгового центра Mall of the Emirates с крытым горнолыжным комплексом, в этом году сократил сотни сотрудников.

Другой крупный ритейлер, Jashanmal, также уменьшил численность персонала, сообщили источники.

Владельцы и сотрудники нескольких магазинов, опрошенные Financial Times, отмечают, что элитные бутики в роскошных торговых центрах Дубая всё чаще сталкиваются с сокращением числа состоятельных покупателей.

Majid Al Futtaim отказалась комментировать ситуацию, а Jashanmal не ответила на запрос издания.

Страны Персидского залива в значительной степени зависят от импорта продовольствия. Фактическое частичное закрытие Ормузского пролива вынудило компании переходить на более дорогие альтернативные маршруты поставок — автомобильным и воздушным транспортом. Это существенно увеличило затраты на закупку и доставку товаров.

«Любое повышение закупочных и логистических расходов может привести к росту розничных цен, усилить давление на покупательную способность населения и потенциально ослабить спрос», — пояснил Ахтар из Alpen Capital.

Руководители компаний и отраслевые аналитики отмечают, что относительно крупные внутренние потребительские рынки Саудовской Аравии и ОАЭ позволили частично смягчить экономические последствия войны.

Вместе с тем они предупреждают, что инфляция, вызванная удорожанием транспортировки товаров, продолжает ухудшать потребительские настроения по мере приближения конфликта к девятому месяцу.

Однако для некоторых участников рынка война открывает и новые возможности.

Базирующаяся в Дубае Union Coop, крупнейшая потребительская кооперативная сеть ОАЭ, ориентированная преимущественно на покупателей, внимательно следящих за расходами, сообщила о росте чистой прибыли за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль Americana Restaurants, управляющей в регионе сетями быстрого питания, включая Pizza Hut и Taco Bell, за тот же период выросла на 60% в годовом выражении. Компания получает результаты многолетней стратегии расширения присутствия на ближневосточных рынках.

По словам одного из руководителей группы, потребители всё чаще выбирают более доступные заведения из её портфеля, такие как KFC и Hardee’s.

«Когда располагаемые доходы сокращаются, люди обычно переходят на более доступные варианты. И такие предложения у нас есть», — отметил представитель компании.

По мнению Дебашиша Мукерджи, руководителя направления потребительского рынка и розничной торговли консалтинговой компании Kearney в регионе, переход покупателей на более дешёвые товары может оказать долгосрочное влияние на отрасль.

«Это формирует спрос на собственные национальные бренды и способствует развитию местных лидеров рынка», — пояснил он. «Бумажные кухонные полотенца, которые вы покупаете, больше не обязательно должны поступать из Швейцарии или производиться глобальной транснациональной корпорацией. То же самое касается подгузников, если у вас есть маленькие дети», — отметил эксперт.

По его словам, подобные изменения способствуют появлению на рынке товаров в самых разных ценовых категориях, позволяя людям с различным уровнем доходов поддерживать достойное качество жизни.