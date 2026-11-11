Тысячи человек вышли на ультраправый марш в Варшаве, приуроченный ко Дню независимости Польши, на фоне недавней массовой стрельбы в Кракове. Об этом сообщает The Independent.

Перед началом шествия в польской столице усилили меры безопасности: к охране привлекли полицейских из других регионов страны, а улицы возле места сбора участников перекрыли бетонными барьерами. Точное число задействованных правоохранителей не раскрывается. Полицейские также проверяли территорию в центре Варшавы.

Ежегодный марш уже давно остается предметом споров между правыми политическими силами и центристами, находящимися у власти. Критики считают, что его используют для распространения расизма и антисемитизма, тогда как участники называют шествие проявлением национальной гордости. В предыдущие годы власти пытались помешать проведению мероприятия после столкновений некоторых участников с политическими оппонентами и полицией.

Накануне марша премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не допускать провокаций на фоне обострившихся политических споров. Поводом стали заявления министров о возможной связи массовой стрельбы в Кракове с ультраправыми взглядами нападавшего.

Седьмого ноября 24-летний Михал Оксиньский открыл стрельбу на рыночной площади Кракова. Шесть человек, в том числе гражданин Великобритании, погибли, еще 15 получили ранения. Сам нападавший позднее погиб в перестрелке с полицией.

В доме семьи Оксиньского в Островце-Свентокшиском правоохранители обнаружили тела трех человек – предположительно, его матери, отца и сестры. По предварительным данным, они были застрелены. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что нападавший придерживался радикальных взглядов и увлекался ультраправыми идеологиями.

Организаторы марша призвали не использовать трагедию в Кракове в политических целях. Они рассчитывали на рекордное число участников, в том числе на приезд националистов из других европейских стран.

