Президент России Владимир Путин открыл заседание ОДКБ в узком составе в Москве. Участники обсудят вопросы региональной и международной безопасности, подведут итоги работы организации за год и примут решения по ключевым направлениям сотрудничества.

В саммите участвуют лидеры Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. По итогам встречи ожидается подписание итоговой декларации и антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года.

В повестку также включён вопрос о возможном применении к Армении ограничений, предусмотренных статьёй 25 Устава организации.