Украина не намерена раскрывать содержание и итоги переговоров с российской стороной в Абу-Даби до достижения конкретных результатов. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

После завершения переговорного процесса украинского чиновника спросили о возможном выводе Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Однако Буданов уклонился от прямого ответа, подчеркнув, что обсуждаемые на переговорах вопросы не будут предаваться огласке до достижения договорённостей.

«Вопрос, поднимающийся во время переговоров, — это вопрос переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено», — заявил глава офиса президента Украины.

Таким образом, Киев пока не стал комментировать, обсуждался ли вопрос вывода украинских войск из Донбасса и какие договорённости могли быть достигнуты в ходе встречи.