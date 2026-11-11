Война в Украине не войдёт в повестку возможной встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября, сообщает South China Morning Post.

Пекин предлагает оставить украинский вопрос для переговоров Москвы и Вашингтона, сосредоточившись на ядерной безопасности и использовании искусственного интеллекта в управлении ядерными силами.

Стороны также могут принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны. Однако сама встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пока не согласована окончательно.