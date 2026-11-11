Сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга уйти в отставку после сообщений о его романтической связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Politico.

«Риск шантажа настолько велик, а чипы Nvidia настолько чувствительны с точки зрения безопасности, что, на мой взгляд, он должен покинуть свой пост», – заявил Крамер.

По словам сенатора, даже если единственным серьезным проступком Хуанга была внебрачная связь с женщиной, которая может оказаться китайской шпионкой, это уже создает угрозу безопасности.

Ранее совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении главы компании. Сам Хуанг в электронном письме признал, что состоял в романтических отношениях с женщиной, подозреваемой в связях с китайской разведкой, и подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия.

В МИД Китая, в свою очередь, назвали клеветой утверждения о том, что женщина, связанная с Хуангом, работала на китайскую разведку.

Напомним, The Washington Post писал, что генеральный директор Nvidia впервые встретился с китайской бизнес-леди Элис Хуанг в декабре 2023 года. При этом ее биография остается практически неизвестной, что усиливает подозрения в возможных связях с китайской разведкой.