В Саудовской Аравии 40-летнюю гражданку Кении Эстер Ванджу Мутони приговорили к 100 ударам плетью и изгнанию из страны за рождение ребенка вне брака. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина приехала в королевство на заработки, где устроилась домработницей и няней. Спустя некоторое время она забеременела от египтянина, с которым состояла в отношениях. В августе 2025 года Мутони родила сына.

О беременности и рождении ребенка стало известно после обращения женщины в больницу. Медицинские учреждения в Саудовской Аравии обязаны сообщать властям о незамужних женщинах, родивших ребенка. После этого в отношении кенийки началось судебное разбирательство.

В октябре 2026 года суд вынес приговор, назначив ей 100 ударов плетью и изгнание. При этом пока остается неясным, означает ли последняя мера депортацию в Кению.

Мутони призналась, что боится предстоящего наказания и не уверена, что сможет его выдержать. По ее словам, она уже более года пытается вернуться на родину вместе с маленьким сыном, однако судебное разбирательство препятствовало отъезду.

Женщина воспитывает пятерых детей. Она решила не обжаловать приговор, рассчитывая таким образом ускорить возвращение домой и воссоединение с семьей.