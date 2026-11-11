На переговорах в Абу-Даби договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, конкретные параметры обмена будут объявлены в ближайшее время. Российская делегация целенаправленно занималась этим вопросом в ходе переговоров.

Мединский также отметил, что стороны обменялись позициями и по ряду вопросов нашли взаимопонимание, однако по некоторым темам договориться не удалось.

При этом он заявил, что российская делегация не контактировала с представителями Европы и не понимает, в каком статусе они участвуют в переговорном процессе.

Роль посланников президента США Дональда Трампа Мединский оценил положительно, назвав их искренними, эффективными и нацеленными на результат. По его словам, главный критерий успеха их посреднической миссии — количество спасённых жизней.

14:22 В Абу-Даби завершился второй день переговоров Украины и РФ при посредничестве США.

В ближайшее время представители делегаций Украины и России подведут их итоги на пресс-конференции.

12:47 Начался второй день переговоров Украины и РФ при посредничестве США в Абу-Даби, сообщает глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

После этого представители Украины отдельно встретятся с представителями Европы.