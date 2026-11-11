Национальное агентство кибербезопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана фиксирует рост фишинговых атак, осуществляемых в последние дни от имени Государственной дорожной полиции.

Мошенники рассылают гражданам с иностранных телефонных номеров поддельные SMS о превышении скорости.

Содержащиеся в сообщениях ссылки перенаправляют пользователей на фальшивые сайты, визуально копирующие портал электронных платежей ASAN Pay. На таких страницах сначала предлагают ввести государственный регистрационный номер автомобиля, после чего показывают ложную информацию о якобы совершенном нарушении ПДД.

Под предлогом оплаты штрафа у граждан запрашивают номер банковской карты, срок ее действия и CVV/CVC-код. Передача этих данных может привести к хищению средств с банковских счетов.

В связи с этим агентство призвало граждан соблюдать меры предосторожности: не переходить по неизвестным ссылкам из SMS и мессенджеров, проверять адреса сайтов и не вводить банковские данные на подозрительных ресурсах.

В ведомстве подчеркнули, что государственные органы и официальные службы не отправляют уведомления об оплате штрафов с иностранных номеров. Информацию о штрафах и нарушениях ПДД следует проверять только через официальные государственные ресурсы и сайт ASAN Pay — asanpay.az.

Если гражданин уже ввел данные карты на поддельном сайте, ему рекомендуется немедленно связаться с банком, заблокировать карту и сообщить о случившемся правоохранительным органам.