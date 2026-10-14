Власти Стамбула отменили занятия в школах на 14 октября из-за сильных ливней, которые вызвали подтопления и нарушили работу транспорта в городе. Об этом сообщило губернаторство города.

Согласно решению, 15 октября административный выходной объявлен для беременных женщин и людей с инвалидностью, работающих в государственных учреждениях, а также для сотрудниц с детьми младше восьми лет.

Кроме того, с 21:00 14 октября по местному времени (22:00) в городе запретят передвижение на мотоциклах и всех видах двухколесного транспорта.

Власти объявили в Стамбуле желтый уровень метеоопасности. Сильные дожди продолжатся до конца дня 15 октября. По прогнозам, возможны новые подтопления и селевые потоки, а также перебои в работе транспорта и инфраструктуры.

Ливни начались в Стамбуле вечером 13 октября. Они затопили некоторые районы и осложнили движение транспорта. Непогода также повлияла на работу местных аэропортов: часть рейсов, в том числе международных, перенаправили в другие аэропорты.

