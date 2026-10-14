Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана предотвратили незаконный ввоз в страну крупной партии лекарственных препаратов.

Как сообщает ГТК, гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул — Баку, попытался покинуть таможенную зону через «зеленый коридор».

Однако пассажира направили в «красный коридор», где его ручную кладь и багаж проверили с помощью стационарной рентгеновской установки.

После обнаружения подозрительных изображений таможенники провели детальный досмотр вещей пассажира.

В результате были обнаружены 16 036 единиц лекарственных препаратов 36 наименований, не задекларированных в таможенных органах.