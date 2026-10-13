Белый дом попросил посла США в Греции Кимберли Гилфойл уйти в отставку на фоне обвинений в попытке получить $100 тысяч от политического донора для погашения личного долга по кредитной карте. О решении сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария.

По ее словам, президент США Дональд Трамп попросил Гилфойл покинуть пост.

«Мы попросили Гилфойл уйти в отставку. Она была прекрасным приобретением для нашей команды, и мы желаем ей всего наилучшего», – заявила Закария.

Обвинения связаны с утверждениями о том, что Гилфойл пыталась получить от политического донора $100 тысяч для оплаты личного долга по кредитной карте. Посол оспаривает эти обвинения.

Ранее также появлялись сообщения о том, что Гилфойл принимала дорогие подарки и якобы просила деньги в обмен на помощь в установлении контактов с представителями администрации США. Эти утверждения вызвали резонанс и поставили под вопрос ее дальнейшую работу на дипломатическом посту.