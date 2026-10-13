Следующий раунд консультаций Москвы и Вашингтона может пройти до конца 2026 года. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Недавно имел место очередной раунд (консультаций) по раздражителям. И по факту сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий», – сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что контакты Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу продолжаются.

«Что касается конкретной тематики, отрабатываемой в их рамках, это вопрос не публичный. Мы подходим к нему максимально ответственно, никаких утечек мы не допустим. Нам главное результат, а не медийный эффект», – отметил российский дипломат.

Говоря о возможной трехсторонней встрече с участием США, России и Украины, Рябков заявил, что конкретных договоренностей о ее проведении пока нет.