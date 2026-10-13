В российском Аксае Ростовской области произошел крупный пожар на предприятии «Аксайкардандеталь», сообщает УНИАН.

Пожар вспыхнул во вторник на складских помещениях предприятия. К тушению привлекли 66 человек и 26 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огонь распространился на 3 тысячи квадратных метров. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. Возгоранию присвоен третий ранг опасности.

«Аксайкардандеталь» располагает мощностями для металлообработки, штамповки и термической обработки металла. Эти технологии могут применяться при изготовлении комплектующих для различной техники, в том числе военной.