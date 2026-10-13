Американский предприниматель Илон Маск направил более $276 млн республиканским организациям и своему комитету America PAC с начала июля, сообщает The New York Times.

По данным издания, сведения о пожертвованиях представители миллиардера предоставили накануне срока подачи федеральной финансовой отчетности.

Всего в избирательном цикле 2025–2026 годов Маск перечислил федеральным политическим комитетам около $366 млн. Это больше, чем он потратил на выборах 2024 года, когда его расходы составили примерно $290 млн. При этом в мае 2025 года предприниматель заявлял о намерении сократить свою политическую активность.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. Американцам предстоит избрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов. По данным опросов, демократы могут вернуть контроль над нижней палатой Конгресса, тогда как исход борьбы за Сенат остается неопределенным.