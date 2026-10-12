С участием президента Ильхама Алиева и премьер-министра Хуна Манета состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Камбоджей.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Университетом АДА при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики и Национальным институтом дипломатии и международных отношений Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа» обменялись ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и президент Национального института дипломатии и международных отношений Камбоджи Фанн Макара.

«Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также злоупотребления налоговыми льготами в отношении налогов на доходы» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр торговли Камбоджи Чам Нимул.

«Рамочным соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа о торгово-экономическом сотрудничестве» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр торговли Камбоджи Чам Нимул.