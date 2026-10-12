В Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Премьер-министра Камбоджи был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Хуна Манета.
Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Камбоджи.
Прозвучали государственные гимны Королевства Камбоджа и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.
Члены азербайджанской делегации были представлены Хуну Манету, а члены камбоджийской делегации – Ильхаму Алиеву.