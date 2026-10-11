Представитель президента России Кирилл Дмитриев предложил компании Илона Маска The Boring Company начать работу над тоннелем, который соединил бы Россию и США через Берингов пролив.

«Пора компании The Boring Company начать работу над тоннеля Путина — Трампа, который соединит Россию и США, Евразию и Америку», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети X.

Дмитриев опубликовал этот пост в ответ на сообщение Маска, в котором миллиардер отметил, что «(президент Украины Владимир) Зеленский зашел слишком далеко».

The Boring Company – американская компания, основанная Илоном Маском и специализирующаяся на строительстве тоннелей и транспортной инфраструктуры.