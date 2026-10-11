Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низких 15%, а работу главы государства не одобряют 82% французов, показал социологический опрос Ipsos и инженерной школы CESI.

Исследование проводилось с 7 по 8 октября среди 1000 жителей Франции старше 18 лет. В сентябре рейтинг Макрона составлял 16% – до сих пор это был самый низкий показатель в опросах Ipsos.

Работу премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню положительно оценили 22% участников исследования. Недовольство его деятельностью выразили 69% опрошенных.

Социологи также выяснили, как французы относятся к потенциальным кандидатам на президентских выборах 2027 года. Наибольшую поддержку получил глава «Национального объединения» Жордан Барделла – 33%.

Лидер парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен набрала 32%, а бывший премьер-министр Франции Эдуард Филипп – 20%.