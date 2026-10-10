США потребовали от Украины прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, пригрозив в противном случае приостановить передачу Киеву важной разведывательной информации. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в пятницу, 9 октября, украинская делегация провела в Майами почти восьмичасовые переговоры с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны намеревались обсудить возможные способы добиться прекращения войны, однако встреча, по данным трёх источников, знакомых с ситуацией, завершилась безрезультатно. Американские представители предупредили украинскую сторону о возможном прекращении обмена разведданными, если Киев не остановит удары по российским НПЗ.

На фоне разногласий украинская делегация сократила визит и отказалась от второго раунда переговоров, запланированного на субботу. При этом высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев намерен продолжать атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Financial Times связывает обострение ситуации с решением США временно ослабить санкционные ограничения на поставки российского дизельного топлива.