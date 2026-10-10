Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 октября принял главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который выразил соболезнования в связи с крушением самолета Баку – Грозный в декабре 2024 года. Об этом сообщает АзерТАдж.

Приветствуя гостя, Алиев отметил, что, несмотря на краткость визита, рассчитывает на его плодотворные результаты.

«Братские отношения между нашими народами, как мы хорошо знаем, имеют древнюю историю, и сегодня мы демонстрируем солидарность, дружбу, сотрудничество», – сказал глава государства.

Президент также поздравил Кадырова с успехами в развитии Чечни и пожелал ей новых достижений и дальнейшего повышения благосостояния жителей.

В свою очередь, Кадыров назвал свой визит поездкой к братьям, а не к соседям. Он напомнил об отношениях между бывшим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым и первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, подчеркнув, что оба выступали за мир, стабильность и добрососедство.

«Хочу еще раз от себя, от всего чеченского народа выразить глубокое соболезнование в связи с крушением самолета Баку — Грозный в декабре 2024 года. Это наша общая боль», – заявил глава Чечни.

Кадыров также поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса и выразил уверенность, что в регионе сохранятся мир и стабильность. Он отметил успехи азербайджанских дзюдоистов на проходящем в Баку чемпионате мира и предложил развивать совместные спортивные мероприятия.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул роль Гейдара Алиева и Ахмата Кадырова в укреплении связей между двумя народами. По его словам, на протяжении веков азербайджанцы и чеченцы жили в дружбе, поддерживали друг друга, а их исторические отношения получили дальнейшее развитие благодаря лидерам современности.

Президент Азербайджана также отметил успехи Чечни в укреплении стабильности и безопасности, а также в экономическом и социальном развитии под руководством Кадырова.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.