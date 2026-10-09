Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели успешный телефонный разговор.
Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
«Президент Путин и президент Трамп только что провели успешный телефонный разговор. Энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру», — написал спецпредставитель.