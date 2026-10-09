Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели успешный телефонный разговор.

Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.