Лауреат Нобелевской премии мира Нави Пиллай с иронией высказалась о Дональде Трампе после получения награды.

Как пишет Daily Mail, юрист из ЮАР и бывший верховный комиссар ООН по правам человека пообещала «поделиться премией» с американским президентом, если публика будет аплодировать активнее.

«Если вы похлопаете ещё немного, я, возможно, поделюсь этой премией с Трампом», — заявила Пиллай.

Она узнала о награде на Нюрнбергском форуме в Германии, зал встретил её овацией. Пиллай призналась, что в этом месте аплодисменты очень важны для неё, но как юрист она всё же хочет «проверить эту информацию».