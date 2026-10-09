Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резкой критикой Нобелевского комитета в связи с решением о награждении Нави Пиллай.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице главы израильского правительства в социальной сети X.

«Нобелевский комитет утратил свой моральный компас», — заявил Нетаньяху, обвинив Пиллай в распространении ложных обвинений против Израиля.

Израильский премьер также подверг критике прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, утверждая, что тот использовал заявления Пиллай для формирования дела против Израиля.

Нетаньяху напомнил об обвинениях в изнасиловании и сексуальных домогательствах, выдвинутых против Хана сотрудниками МУС, и предположил, что прокурор рассчитывал избежать ответственности благодаря своей позиции в отношении Израиля.

«Пиллай поставляла ложь. Хан превратил ее в оружие», — заявил Нетаньяху.

Он также обвинил Нобелевский комитет в поощрении, по его мнению, демонизации Израиля и попрании принципов правосудия.