Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Европарламент утратил свою функцию и принимает несправедливые резолюции против Грузии.

По его словам, документы европейских депутатов основаны на предвзятости, лжи и политических спекуляциях, поэтому не представляют никакой ценности.

«Функция Европарламента обесценена. Тут самым главным и важным является то, что все их заявления и резолюции пронизаны только ложью, несправедливым отношением в связи с конкретными вопросами, предвзятостью и политическими спекуляциями. Соответственно, их заявления или резолюции никакой ценности не представляют», — сказал Каладзе.

Ранее Европарламент осудил планы грузинских властей запретить оппозиционные партии, призвал освободить оппозиционеров, включая экс-президента Михаила Саакашвили, и потребовал ввести санкции против ряда представителей руководства страны.