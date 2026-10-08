Европейский парламент на пленарном заседании 8 октября принял резолюцию, осуждающую попытки партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии в стране.

Документ поддержали 445 депутатов, 37 выступили против, еще 97 воздержались.

В резолюции осуждаются попытки запрета оппозиционных объединений и содержится требование отозвать конституционный иск против них.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС и страны-члены ввести санкции против Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили и Кахи Каладзе.