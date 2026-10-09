Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создать цифрового двойника Каспия с использованием ИИ для прогнозирования изменения уровня воды в этом море. Об этом он заявил на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

«В правительстве России готовится комплексная программа изучения изменения уровня Каспийского моря и минимизации его негативных последствий. Программа рассчитана до 2030 года. Она предусматривает проведение многочисленных исследований, результатами которых мы будем, безусловно, делиться со всеми системами», — отметил президент.

Он также отметил, что хотел бы упомянуть российское предложение о создании цифрового двойника Каспийского моря.

«Речь идет о высокоточной виртуальной модели с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта на базе анализа динамики испарения, осадков, речного слоя. С помощью этой модели могли бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня Каспийского моря», — добавил он.

По словам Путина, эта модель могла бы применяться также для уточнения и корректировки навигационных маршрутов, повышения безопасности судоходства. Глава государства пригласил страны Содружества Независимых Государств присоединиться к этой инициативе.