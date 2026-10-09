Сегодня экономическое и стратегическое значение Каспия возрастает еще больше. Через Каспий проходят важные транспортные и энергетические маршруты, реализуются крупные международные проекты. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

«В этих условиях принципиально важно сохранять Каспий пространством мира, стабильности и конструктивного партнерства. Это отвечает интересам всех прикаспийских государств и создает необходимые условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что сохранение уникальной экосистемы Каспия является общей задачей всех прикаспийских государств. Подчеркнув, что за прошедшие годы прикаспийскими странами была сформирована широкая договорно-правовая база, глава государства сказал, что Азербайджан является участником практически всех пятисторонних международно-правовых документов. Президент Ильхам Алиев также отметил историческое значение подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, указав, что она стала результатом многолетней совместной работы пяти прикаспийских государств.

Глава добавил, что одной из наиболее серьезных проблем Каспия является его обмеление.

«Снижение уровня Каспийского моря продолжается уже многие годы. К сожалению, в последнее время этот процесс заметно ускорился, и ситуация продолжает ухудшаться. Наблюдается существенное сокращение акватории. Общая площадь морской поверхности уже уменьшилась более чем на 20 тысяч квадратных километров», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что при сохранении нынешней тенденции последствия могут иметь катастрофический характер. Он отметил, что проблема обмеления имеет не только экологическое измерение.