Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловкой ситуации после неудачной шутки, прозвучавшей на фоне визита испанского короля Филиппа VI и королевы Летиции. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.

Поездка монархов в Финляндию длилась два дня: они побывали в Хельсинки и Рованиеми. Филипп VI выступил с проникновенной речью, в которой обращался к финской культуре.

Затем слово взял Стубб и пошутил: «Мы ценим и хорошую еду, и плохую еду, и все, что между ними. Я благодарю всех, кто принимал участие в визите».

В публикации уточняется, что эта шутка не относилась к деталям визита, была неудачной и не связана с отношением к испанской делегации.