Премьер Армении Никол Пашинян вчера, 8 октября, побывал на фестивале национальных блюд и культуры стран СНГ в Туркменбаши, где смог поближе познакомиться с азербайджанскими традициями.

В павильоне Азербайджана звучал мугам в исполнении юных ханенде. Здесь же был представлен интерьер Карабахского дома XIX века, воссозданный на основе экспозиции Азербайджанского национального музея ковра.

Гостям также показали азербайджанские ковры, кялагаи, изделия из меди, дерева и керамики, а также богатство национальной кухни и традиции чаепития.