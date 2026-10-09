Хотел бы выразить благодарность за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 году. Мы расцениваем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Туркменбаши.

«Азербайджан также готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и организовать заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года», — подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что в этом году Содружество Независимых Государств отмечает свое тридцатипятилетие. По его словам, за прошедшие годы СНГ утвердилось в качестве востребованной площадки для поддержания политического диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления связей между нашими странами.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество в гуманитарной сфере является одним из основных направлений. «Хочу выразить благодарность главам государств СНГ за поддержку решения об объявлении города Лачин культурной столицей Содружества. Масштабные мероприятия, проведенные в Лачине в прошлом году, позволили нашим гостям ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края. Наши гости смогли воочию увидеть его стремительное возрождение, а также масштабы проводимых восстановительных работ», — добавил он.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых транспортных узлов региона, обеспечивая надежный транзит по международным коридорам Север-Юг и Восток-Запад.