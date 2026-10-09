Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приводнился в Тихом океане у побережья Лос-Анджелеса, завершив почти восьмимесячную экспедицию в космосе, сообщило NASA в соцсети X.

На борту находились астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев.

Приводнение прошло успешно. Специалисты приступили к извлечению корабля и экипажа из воды.

Экипаж провел на МКС 237 дней — почти восемь месяцев.