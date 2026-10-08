Президент России Владимир Путин пригласил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера к себе домой после того, как узнал из СМИ о его приезде в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится Герхард Шрёдер, который приехал по делам компании «Глобус». Президент пригласил своего старого друга к себе домой», – сообщает пресс-служба главы государства.

Шрёдер провел время с Путиным в день рождения российского президента. Кремль опубликовал фотографию встречи – Путин и бывший канцлер Германии пожимают друг другу руки у створа русской печи.