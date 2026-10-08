Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом считает врагами тех, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо предложенного им понятия «суперинтеллект».

«Белый дом считает врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект», а не широко признанный новый и более точный термин суперинтеллект», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер уже не впервые критикует название «искусственный интеллект». Ранее он заявлял, что считает этот термин «неудачным и неточным», и предлагал называть такие разработки «суперинтеллектом».