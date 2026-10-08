7 октября в Стамбуле наш соотечественник, доктор философии Эльмир Кулиев, был награжден памятной медалью имени Шихабутдина Марджани, учрежденной Духовным управлением мусульман Российской Федерации в мае этого года. Награда была вручена первым заместителем председателя ДУМ РФ, ректором Московского исламского института, доктором теологии Дамиром Мухетдиновым.

Эльмир Кулиев стал одним из первых учёных, отмеченных этой медалью за свой вклад в изучение исламской науки и культуры и сохранение отечественного мусульманского богословского наследия.

Азербайджанский ученый известен своими авторскими трудами и переводами классической исламской литературы. Его перевод Корана издан в десяти странах мира и до сих пор остаётся самым популярным переводом Корана на русский язык. Эльмир Кулиев также является соавтором учебного пособия по исламоведению и первого учебника по корановедению на русском языке. Его книги «Сладость веры», «Семья в исламе», «Заповеди Корана», «Миссия «Мусульманин» меняют восприятие мусульманской традиции и выполняют важнейшую задачу — переводят фокус с сухих догматических правил на живой, глубоко человечный этический контекст ислама.

В этом же ряду стоит одна из последних работ учёного — перевод трактата «Шамаиль Мухаммадия», составленного выдающимся средневековым богословом и мыслителем Абу Исой ат-Тирмизи. Это не последовательная биография пророка ислама, а его портрет, составленный на основании свидетельств его учеников. И значение этого труда для современной исламской мысли трудно переоценить, поскольку в нём делается акцент на нравственной составляющей ислама. В нём как бы поднимается вопрос: что значит быть мусульманином? И ответ на него даётся не в идеологической, а в антропологической перспективе, где мусульманская идентичность — это не просто набор убеждений или принадлежность к сообществу. Это определённый способ быть человеком: как говорить, как слушать, как вести себя в семье, как относиться к тому, кто тебе ничего не может дать.

Вот почему труд имама ат-Тирмизи не теряет своей актуальности и включается в мусульманские образовательные программы как материал для осмысления того, как качества и стиль руководства Пророка могут быть применены в современной практике. Русский перевод под названием «Достоинства Пророка», выполненный Э. Кулиевым, впервые был издан в Издательском доме «Медина» в 2025 году.

В июле этого года в рамках Первого Международного форума исламской цивилизации в Ташкенте состоялась презентация этого труда. Связь имама ат-Тирмизи с Узбекистаном очевидна из самого имени учёного. Он родился в городе Термезе, что находится на самом юге современного Узбекистана. Наследие учёного изучается и глубоко чтится во всём исламском мире. В 2017 году постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был создан международный научно-исследовательский центр имама ат-Тирмизи.